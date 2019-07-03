Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:27 Kaynak: AA
Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kartal'a (66), H.Y. idaresindeki 15 LB 405 plakalı otomobil çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralandığı belirtilen Kartal, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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