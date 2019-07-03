Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.



Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kartal'a (66), H.Y. idaresindeki 15 LB 405 plakalı otomobil çarptı.



Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralandığı belirtilen Kartal, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yıllık hedefimizin altına geriledik