Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
1 saat önce
Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:28 Kaynak: AA
Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Ercan Yüksel yönetimindeki 66 LU 058 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Galericiler Sitesi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Yıldız'a çarptı.
Yaralanan Yıldız, Numune Hastanesine kaldırıldı.
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