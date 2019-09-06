Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

1 saat önce

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Ercan Yüksel yönetimindeki 66 LU 058 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Galericiler Sitesi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Yıldız'a çarptı.

Yaralanan Yıldız, Numune Hastanesine kaldırıldı.

Salih Yıldız, Ankara, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta 4 köpek cinsini beslemek yasaklandı
Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi, provokatif eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Kontrolden çıkan otomobil önce iki araca çarptı, ardından boş bir daireye daldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]