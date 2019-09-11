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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre Camikebir Mahallesi Olof Palme caddesinde Murat Özcan'ın kullandığı 06 HB 8814 plakalı otomobil, park etmiş araçların arasından çıkan yaya Metin K. ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağında kırık olan yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araç sürücüsü Özcan ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Murat Özcan, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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