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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. idaresindeki 10 D 0352 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen H.T.'ye çarptı. Yaralı H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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