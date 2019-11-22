Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
6 saat önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:57 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesinden Ceyhan ilçesi istikametine giden Eren D. idaresindeki 31 KGD 59 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan 50 yaşındaki Ali E'ye çarptı.
Yaralanan Ali E. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi Böyle vahşet görülmedi! Boğazını kestikten sonra 6 yerinden daha bıçaklamış Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış BMW, Daimler ve Volkswagen'e 100 milyon euroluk çelik karteli cezası