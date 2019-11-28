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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

6 saat önce

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülsevin E'nin idaresindeki 01 SY 720 plakalı otomobil, Seyhan ilçesi Baraj Yolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Özdemir'e (60) çarptı.

Yaralanan Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sürücü Gülsevin E'nin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Bu arada yaralanan Mahmut Özdemir'in eşi ise "Sürücü kadının hiçbir suçu yok. Eşim göz ameliyatı olacaktı, birlikte gidiyorduk. Eşime dur dememe kalmadan arabanın önüne düştü." diye konuştu.

Mahmut Özdemir, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:08 Kaynak: AA
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