Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza Mahmudiye Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Hakan N. idaresindeki 16 F 0533 plakalı otomobil, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan F. E.'ye çarptı. Meydana gelen kazada F. E yaralandı. Yaralı kadın, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:47 Kaynak: İHA
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