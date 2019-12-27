Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

7 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Karışıyaka Mahallesi İbni Mirza Parkı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Çelebi'ye, O.Ö., idaresindeki 06 GE 9404 otomobil çarptı.


Yaşanılan kazada yaralanan Çelebi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çelebi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Mehmet Çelebi, Adıyaman, Çelebi, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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