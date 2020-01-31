Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan vatandaşı Emil Ganiyev, idaresindeki 07 ADY 707 plakalı otomobili yol kenarına park etmek istediği sırada yolun karşına geçmeye çalışan Haşim A.'ya (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Haşim A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Haşim A.'nın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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