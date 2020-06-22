Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Tekirdağ Malkara'da otomobilin çarptığı yaya halindeki yaşlı kadın yaralandı.

Tekirdağ Malkara'da otomobilin çarptığı yaya halindeki yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzeri Gazi Ömer Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezbaha istikametinden Kızılay istikametine seyreden Nihat Ayhan yönetimindeki 59 LK 254 plakalı otomobil, yolda yaya halindeki Ayşe Kaymak'a (69) çarptı. Kazada yaralanan Ayşe Kaymak, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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