Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı - Son Dakika

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) çarparak yaralanması neden olan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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