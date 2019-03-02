Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaya Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Yaya Yaşam Mücadelesini Kaybetti

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Yaya Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde T.A'nın kullandığı 34 FJ 0708 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Semih Beşkaya (35), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yayaya çarptıktan sonra 3 araca vurarak durabilen sürücünün ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada sürücü T.A'nın, karıştığı bir kavgada aldığı darbe nedeniyle yüzüne dikiş atıldığı ve narkozun etkisinden çıkmadan araç kullandığı için kazaya sebep olduğu iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan EYT'liye Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır Son Dakika! Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 00:05:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaya Yaşam Mücadelesini Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]