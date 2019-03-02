Otomobilin Çarptığı Yaya Yaşam Mücadelesini Kaybetti
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'nde T.A'nın kullandığı 34 FJ 0708 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Semih Beşkaya (35), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yayaya çarptıktan sonra 3 araca vurarak durabilen sürücünün ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bu arada sürücü T.A'nın, karıştığı bir kavgada aldığı darbe nedeniyle yüzüne dikiş atıldığı ve narkozun etkisinden çıkmadan araç kullandığı için kazaya sebep olduğu iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:52 Kaynak: AA
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