Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

13 dakika önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Harran-Şanlıurfa kara yolunun Diriliş Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Kılıç'a (15) bir sürücü otomobille çarparak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Kılıç'ı müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazaya karışıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Ömer Kılıç, Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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