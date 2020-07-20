Otomobilin çarptığı yol çalışmasında görevli işçi ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yol çalışmasında görevli bir işçi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kiraz ilçesinden Ödemiş istikametine giden Engin Yayla (36) yönetimindeki 32 YV 465 plakalı otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolu Gereli Mahallesi yakınlarında, yol çalışması yapan bir firmada işaretçi olarak görev yapan ve sürücüleri uyarmaya çalışan Ruhi Doğan Demir'e (62) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Demir, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından önce Ödemiş Devlet Hastanesine, ardından da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sürücü Yayla'nın ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldüğü bildirildi.