Otomobilin çarptığı yol çalışmasında görevli işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yol çalışmasında görevli işçi ağır yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yol çalışmasında görevli bir işçi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yol çalışmasında görevli bir işçi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Kiraz ilçesinden Ödemiş istikametine giden Engin Yayla (36) yönetimindeki 32 YV 465 plakalı otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolu Gereli Mahallesi yakınlarında, yol çalışması yapan bir firmada işaretçi olarak görev yapan ve sürücüleri uyarmaya çalışan Ruhi Doğan Demir'e (62) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Demir, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından önce Ödemiş Devlet Hastanesine, ardından da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sürücü Yayla'nın ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldüğü bildirildi.

Doğan Demir, Ödemiş, İzmir, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı yol çalışmasında görevli işçi ağır yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:48 Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 16:55 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
20:48
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 05:01:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin çarptığı yol çalışmasında görevli işçi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]