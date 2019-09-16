Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yolcu minibüsü dereye uçtu: 9 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobilin çarptığı yolcu minibüsü dereye uçtu: 9 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin yolcu minibüsüne yandan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dereye uçtu.

Otomobilin çarptığı yolcu minibüsü dereye uçtu: 9 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin yolcu minibüsüne yandan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dereye uçtu. Kazada 9 kişi yaralandı.


Alaşehir'de meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Alaşehir Salihli yolu Baklacı Mahallesi mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada Ali Yavuz (60) yönetimindeki 45 RJ 904 Plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 45 KB 8227 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonunda hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ve minibüste bulunan 14 yolcudan 6'sı yaralandı. Yaralılardan 6 kişi Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 3 kişi de diğer hastanelerde tedavi altına alındı.


Alaşehir-Salihli arası özel hatta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü Ali Yavuz, "Salihliye yolcu taşıyordum. Baklacı Mahallesi mevkiinde, karşı yönden gelen otomobil, önündeki araçlara makas atarak, aşırı hızla geliyordu, benim aracıma yan tarafından çarptı. Bende aracımı uçurumdan kurtarmak için, en güvenli yer olan tali yola kaçmak istedim ancak minibüs kontrolümden çıktığı için, küçük dereye uçtum, bu kadarla kurtarabildim" dedi.


Jandarmanın kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yılanların eve yuva yaptığını iddia eden kadın, 3 çocuğuyla damda uyuyor
İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı Beyoğlu'nda bir market sahibi, para çalmak isteyen hırsızı yumrukladı Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı! O anlar saniye saniye kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:18:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yolcu minibüsü dereye uçtu: 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]