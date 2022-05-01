OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YUSUF, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YUSUF, HAYATINI KAYBETTİ

01.05.2022 19:07

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Seyit Ünal (5), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Seyit Ünal (5), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Köseceli Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.G. yönetimindeki 06 DS 1228 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Seyit Ünal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük Yusuf, görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yusuf'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YUSUF, HAYATINI KAYBETTİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YUSUF, HAYATINI KAYBETTİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YUSUF, HAYATINI KAYBETTİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YUSUF, HAYATINI KAYBETTİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YUSUF, HAYATINI KAYBETTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YUSUF, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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