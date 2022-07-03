Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı

03.07.2022 13:01
Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü şoka girerken, çevredeki vatandaşlar sürücüyü teselli etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Hulusi Akar Bulvarı üzerinde Hayriye Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 HY 525 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan zihinsel engelli çocuğa çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından şoka giren Hayriye Ç.'nin ise yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Polis ve vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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