Otomobilin cipe çarptığı kaza kamerada

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin çarptığı cipin takla attığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Gölcük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Feridun Kayhan idaresindeki 41 F 4954 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz girince yolda ilerleyen Hüseyin Yavuz yönetimindeki 41 DM 791 plakalı cipe çarptı. Cip çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada, cip sürücüsü Hüseyin Yavuz, yanında bulunan Salih Zeki Yıldırım ve Serkan Özdemir ile otomobil sürücüsü Feridun Kayhan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 4 kişiye müdahalede bulundu. Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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