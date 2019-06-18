Otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında
1 saat önce
Gaziantep'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:45 Kaynak: AA
'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil
ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde yay geçidinden karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ali Kaygısız
'a plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Kaygısız, çevredekiler tarafından Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı yer alıyor.
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