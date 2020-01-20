Otomobilin defalarca takla attığı kaza kamerada - Son Dakika

Kırıkkale'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.



Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazalarla ilgili görüntülerin ilki, Karakeçili ilçesinde Hastane Kavşağı üzerinde meydana geldi. Boş yolda gittiği görülen otomobil bir anda kontrolden çıkarak refüje çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atarak sürüklenen otomobil, ardından şarampole yuvarlanıyor. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.



Diğer bir kaza kent merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Kameraya takılan kazada kavşaktan bir anda yola çıkan otomobile süratle gelen minibüsün çarptığı görülüyor.



Kameralara takılan bir diğer kazada ise Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde yaşandı. Kayıtlarda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan hızla gelen kamyonetin çarptığı görüntülendi.



Kameraların kaydettiği her iki kazanın da sürücü hatalarından kaynaklandığı gözler önüne serildi. - KIRIKKALE