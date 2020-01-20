Otomobilin defalarca takla attığı kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin defalarca takla attığı kaza kamerada - Son Dakika

Otomobilin defalarca takla attığı kaza kamerada

6 saat önce

Kırıkkale'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Otomobilin defalarca takla attığı kaza kamerada, System.String[]

Kırıkkale'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.


Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazalarla ilgili görüntülerin ilki, Karakeçili ilçesinde Hastane Kavşağı üzerinde meydana geldi. Boş yolda gittiği görülen otomobil bir anda kontrolden çıkarak refüje çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atarak sürüklenen otomobil, ardından şarampole yuvarlanıyor. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.


Diğer bir kaza kent merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Kameraya takılan kazada kavşaktan bir anda yola çıkan otomobile süratle gelen minibüsün çarptığı görülüyor.


Kameralara takılan bir diğer kazada ise Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde yaşandı. Kayıtlarda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan hızla gelen kamyonetin çarptığı görüntülendi.


Kameraların kaydettiği her iki kazanın da sürücü hatalarından kaynaklandığı gözler önüne serildi. - KIRIKKALE

Karakeçili, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi
10 gündür kayıp durumda olan genç kız, emniyet binasının önüne bırakıldı Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı Nakşibendi Şeyhi Çevik'in katil zanlısı: Sosyal medya mesajları için öldürdüm

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:09:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin defalarca takla attığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]