Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi Sivil Savunma Köprüsü'nde dün gece meydana gelen olayda, Hadi Temel'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Civil Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Temel ile otomobilde yolcu olarak bulunan Alperen Türker ve Akılay Cansu Yılmaz yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Akılay Cansu Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.