Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

05.07.2022 19:52
Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Ordu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Civil Deresi'ne uçtu. Aracın içinde bulunan 28 yaşındaki kadın yaşamını yitirirken, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi Sivil Savunma Köprüsü'nde dün gece meydana gelen olayda, Hadi Temel'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Civil Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Temel ile otomobilde yolcu olarak bulunan Alperen Türker ve Akılay Cansu Yılmaz yaralandı.

Daha hayatının baharındaydı! Dereye uçan otomobildeki Cansu hayatını kaybetti

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Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Akılay Cansu Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha hayatının baharındaydı! Dereye uçan otomobildeki Cansu hayatını kaybetti
Daha hayatının baharındaydı! Dereye uçan otomobildeki Cansu hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Cansu Yılmaz, Şirinevler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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