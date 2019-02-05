Son Dakika Haberleri: Otomobilin Derede Kaybolması - Lise Öğrencisi Kızıl Son Yolculuğuna Uğurlandı - Çanakkale

Otomobilin Derede Kaybolması - Lise Öğrencisi Kızıl Son Yolculuğuna Uğurlandı - Çanakkale

39 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta hayatını kaybeden gençlerden 16 yaşındaki Batuhan Kızıl'ın cenazesi toprağa verildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta hayatını kaybeden gençlerden 16 yaşındaki Batuhan Kızıl'ın cenazesi toprağa verildi.

İlçede geçen cumartesi su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçtaki 4 gençten biri olan Bahunan Kızıl için, Ezine'deki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eski CHP Milletvekili Bülent Öz, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile Kızıl'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Kızıl'ın ailesi camide taziyeleri kabul etti.

Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce'nin kıldırdığı namazın ardından Batuhan Kızıl'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Olay

İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 1 Şubat gecesi, Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, dün akşam söz konusu araç ile gençlerden 3'ünün cesedine ulaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:25 Kaynak: AA

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