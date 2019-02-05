Otomobilin Derede Kaybolması - Lise Öğrencisi Kızıl Son Yolculuğuna Uğurlandı - Çanakkale

Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta hayatını kaybeden gençlerden 16 yaşındaki Batuhan Kızıl'ın cenazesi toprağa verildi.
İlçede geçen cumartesi su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçtaki 4 gençten biri olan Bahunan Kızıl için, Ezine'deki Merkez
Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, eski CHP Milletvekili Bülent Öz
, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile Kızıl'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Kızıl'ın ailesi camide taziyeleri kabul etti.
Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce
'nin kıldırdığı namazın ardından Batuhan Kızıl'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Olay
İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 1 Şubat gecesi, Akköy
Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye
, polis, 112 Acil Servis
, jandarma ve AFAD
ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, dün akşam söz konusu araç ile gençlerden 3'ünün cesedine ulaşılmıştı.