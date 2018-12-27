Otomobilin Devirdiği Telefon Santralinin Altında Kaldı, 4 Gün Sonra Öldü
1 saat önce
BURSA'da freni boşalan bir otomobilin çarparak devirdiği telefon santralinin altında kalarak ağır yaralanan Halit Mehmet (41), 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.
BURSA'da freni boşalan bir otomobilin çarparak devirdiği telefon santralinin altında kalarak ağır yaralanan Halit Mehmet (41), 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, merkez Osmangazi
ilçesi Tayakadın Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Kurtuluş'un (65) kullandığı 16 K 3322 plakalı otomobilin iddiaya göre, rampadan indiği sırada freni boşaldı. Otomobil yol kenarındaki telefon santraline çarparak, devirdi. Yoldan geçen Halit Mehmet devrilen santralin altında kaldı. Ağır yaralanan Halit Mehmet, Bursa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Halit Mehmet, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:10 Kaynak: DHA
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