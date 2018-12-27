Son Dakika Haberleri: Otomobilin Devirdiği Telefon Santralinin Altında Kaldı, 4 Gün Sonra Öldü

Otomobilin Devirdiği Telefon Santralinin Altında Kaldı, 4 Gün Sonra Öldü

1 saat önce

BURSA'da freni boşalan bir otomobilin çarparak devirdiği telefon santralinin altında kalarak ağır yaralanan Halit Mehmet (41), 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Otomobilin Devirdiği Telefon Santralinin Altında Kaldı, 4 Gün Sonra Öldü, System.String[]
BURSA'da freni boşalan bir otomobilin çarparak devirdiği telefon santralinin altında kalarak ağır yaralanan Halit Mehmet (41), 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. 

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Kurtuluş'un (65) kullandığı 16 K 3322 plakalı otomobilin iddiaya göre, rampadan indiği sırada freni boşaldı. Otomobil yol kenarındaki telefon santraline çarparak, devirdi. Yoldan geçen Halit Mehmet devrilen santralin altında kaldı. Ağır yaralanan Halit Mehmet, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Halit Mehmet, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:10 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti Bursa'da Soğuk Hava Nedeniyle Atı, Naylona Sardılar

Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:37:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Devirdiği Telefon Santralinin Altında Kaldı, 4 Gün Sonra Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]