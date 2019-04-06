Otomobilin Durakta Bekleyenlere Çarpması Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
Afyonkarahisar'da otomobilin, durakta bekleyenlere çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Afyonkarahisar
'da otomobilin, durakta bekleyenlere çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 BD 949 plakalı otomobil, Adnan Menderes
Bulvarı'nda kaldırımdaki ağaç ve çöp konteynerine çarptıktan sonra yolcu durağındaki Aynur Yardımcı, Hanim Arslan ve İbrahim Taşpınar
'a çarptı.
Kazada yaralanan Yardımcı, Arslan ve Taşpınar, 112 Acil Servis
ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:16 Kaynak: AA
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