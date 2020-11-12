Otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
12.11.2020 22:40
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobilin dönmek için manevra yaptığı sırada elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kardeş yaralandı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobilin dönmek için manevra yaptığı sırada elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kardeş yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza akşam saatlerinde, Güzeller Mahallesi Doğan Caddesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. A.B., yönetimindeki otomobille dönmek için manevra yaptığı sırada M.A. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Devrilen bisikletten yola savrulan M.A. ve kardeşi G.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan kardeşleri Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kardeşler tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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