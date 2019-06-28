Son Dakika Haberleri: Otomobilin ezdiği kedinin yavrularını köpek emzirdi
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Otomobilin ezdiği kedinin yavrularını köpek emzirdi

1 saat önce

Mersin'de anneleri otomobilin altında kalarak ölen 5 kedi yavrusu, bir sokak köpeği tarafından sahiplenildi.

Otomobilin ezdiği kedinin yavrularını köpek emzirdi, System.String[]
Mersin'de anneleri otomobilin altında kalarak ölen 5 kedi yavrusu, bir sokak köpeği tarafından sahiplenildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bir otomobilin altında kalarak ölen kedinin daha gözleri açılmayan yavrularını sokak köpeği emzirdi.
Vatandaşların ilgisini çeken köpek, mahallede yaşayan İbrahim İmre tarafından yavruları emzirirken cep telefonuyla görüntülendi.
İmre, kedi yavrularının sokakta zarar görmemesi için köpekle birlikte komşusunun evine götürdüklerini belirtti.
Sütünün kesilmesinin ardından köpeği sokağa bıraktıklarını bildiren İmre, belediye ekiplerine bilgi verdikleri kedilerin barınağa götürüleceğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Toroslar, Mersin, Güncel
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