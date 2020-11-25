Otomobilin farlarını çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Otomobilin farlarını çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da 04.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi'nde bir otomobilin ön farlarının çalındığını görünce olaya müdahale etti. Polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler Levent G. (19) ve Eren Y. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçirilen far muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bu yıl Maltepe'de meydana gelen 14 ayrı "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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