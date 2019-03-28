Son Dakika Haberleri: Otomobilin Filyos Çayı'na Uçmasını Bariyer Engelledi

Otomobilin Filyos Çayı'na Uçmasını Bariyer Engelledi

55 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprü üzerindeki bariyerlere çarpması sonucu ırmağa uçmaktan kurtuldu.

Otomobilin Filyos Çayı'na Uçmasını Bariyer Engelledi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprü üzerindeki bariyerlere çarpması sonucu ırmağa uçmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe merkezinden istasyon istikametine seyir halinde olan 67 ZC 588 plakalı otomobil köprü üzerinde iken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobilin ırmağa uçmasını bariyerler engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:47 Kaynak: İHA

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