Otomobilin Filyos Çayı'na Uçmasını Bariyer Engelledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprü üzerindeki bariyerlere çarpması sonucu ırmağa uçmaktan kurtuldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprü üzerindeki bariyerlere çarpması sonucu ırmağa uçmaktan kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, İlçe merkezinden istasyon istikametine seyir halinde olan 67 ZC 588 plakalı otomobil köprü üzerinde iken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobilin ırmağa uçmasını bariyerler engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ford, Rusya'daki Otomobil Üretimini Sonlandırıyor

Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı

Belediye İşçisinin, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürdüğü Ortaya Çıktı

"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti