Otomobilin geçtiği sırada yol çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin geçtiği sırada yol çöktü - Son Dakika

Otomobilin geçtiği sırada yol çöktü

7 saat önce

Otomobilin geçtiği sırada yol çöktü Denizli'de otomobilin geçtiği esnada yolda çukur oluştu.

Otomobilin geçtiği sırada yol çöktü, System.String[]

Otomobilin geçtiği sırada yol çöktü

DENİZLİ - Denizli'de otomobilin geçtiği esnada yolda çukur oluştu. Sürücü manevra ile aracını olduğu yerden çıkardı.

Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2167 sokakta meydana geldi. 32 LK 738 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hasan Hüseyin Güşlü, bir anda yolda oluşan çukur ile neye uğradığını şaşırdı. Çökmenin etkisiyle otomobilin sol arka tekeri çukurda kaldı. Aracı kendi imkanlarıyla çıkartan Güşlü, lastiğinin patladığını ve jantının ise yamulduğunu fark etmesi üzerine polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis, önlem alarak belediye ekiplerini bölgeye çağırdı. O sırada otomobilde bulunan Turan Köseoğlu, "Yol çöktü aracımız çukurda kaldı. Önümüzden tır geçti. Geçtiğimiz sırada yolda çökme oldu. Lastiğimiz patladı, jantımız büküldü" şeklinde konuştu.

Öte yandan olay yerine gelen belediye ekipleri önlem alarak yolun tamirat işlemine başladı.

Anafartalar Mahallesi, Hasan Huseyin, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
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