Son Dakika Haberleri: Otomobilin Geri Manevra Yaparken Kadına Çarptığı Anlar Kamerada

Otomobilin Geri Manevra Yaparken Kadına Çarptığı Anlar Kamerada

1 saat önce

Otomobilin geri manevra yaparken kadına çarptığı anlar kameradaBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bir otomobilin geri geri giderken çarptığı kadın yaralanırken, ilginç kaza MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobilin Geri Manevra Yaparken Kadına Çarptığı Anlar Kamerada, System.String[]
Otomobilin geri manevra yaparken kadına çarptığı anlar kamerada

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bir otomobilin geri geri giderken çarptığı kadın yaralanırken, ilginç kaza MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 1. Cadde'de Emre T. idaresindeki 11 DE 425 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı esnada, cadde üzerinde yolcu indirmek için duraklayan Halil G. kullandığı 11 TD 668 plakalı kamyonetten inmek isteyen Halime G. çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında sıkışan Halime Güler yaralandı. Bu ilginç kaza MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

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