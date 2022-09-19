Otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar çıktı - Son Dakika
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Otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar çıktı

19.09.2022 12:07
Otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar çıktı

KÜTAHYA'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile bagaj döşemesinin içine gizlenen çoraplara sarılı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

KÜTAHYA'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile bagaj döşemesinin içine gizlenen çoraplara sarılı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine Şinasi Sarım ve İbrahim Yavuz'un bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada ön camın altında bulunan havalandırma boşluğuna gizlenmiş poşet içerisinde 306 gram metamfetamin ve 0,67 gram skunk uyuşturucu maddesi ile bagaj döşemesinin içine gizlenmiş, çoraplara sarılı 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar çıktı - Son Dakika

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