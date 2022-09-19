OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMELERİNDEN UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TABANCALAR ÇIKTI - Son Dakika
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OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMELERİNDEN UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TABANCALAR ÇIKTI

19.09.2022 13:00

KÜTAHYA'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile bagaj döşemesinin içine gizlenen çoraplara sarılı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

KÜTAHYA'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile bagaj döşemesinin içine gizlenen çoraplara sarılı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine Şinasi Sarım ve İbrahim Yavuz'un bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada ön camın altında bulunan havalandırma boşluğuna gizlenmiş poşet içerisinde 306 gram metamfetamin ve 0,67 gram skunk uyuşturucu maddesi ile bagaj döşemesinin içine gizlenmiş, çoraplara sarılı 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

İbrahim Yavuz, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMELERİNDEN UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TABANCALAR ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMELERİNDEN UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TABANCALAR ÇIKTI - Son Dakika
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