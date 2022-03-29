Otomobilin havalandırma ızgarasında 940 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Otomobilin havalandırma ızgarasında 940 gram esrar ele geçirildi

29.03.2022 10:11

Otomobilin havalandırma ızgarasında 940 gram esrar ele geçirildi Mersin polisi, bir otomobilin ön kaput altında bulunan havalandırma ızgara bölümüne gizlenmiş 940 gram toz esrar ele geçirdi.

Otomobilin havalandırma ızgarasında 940 gram esrar ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisi, bir otomobilin ön kaput altında bulunan havalandırma ızgara bölümüne gizlenmiş 940 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir ilden Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının ihbarını aldı. Bunun üzerine kentte gelen bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın ön kaput kısmı altında bulunan havalandırma ızgara bölümüne gizlenmiş 940 toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların üst aramasında 3 gram eroin yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K. ve R.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Otomobilin havalandırma ızgarasında 940 gram esrar ele geçirildi
Otomobilin havalandırma ızgarasında 940 gram esrar ele geçirildi
Otomobilin havalandırma ızgarasında 940 gram esrar ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin havalandırma ızgarasında 940 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin havalandırma ızgarasında 940 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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