Son Dakika Haberleri: Otomobilin Havalandırmasında 36 Kilo Eroin Bulundu

Otomobilin Havalandırmasında 36 Kilo Eroin Bulundu

1 saat önce

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan otomobilde yapılan aramada, havalandırma boşlukları ile kaportasına gizlenmiş, 75 paket içinde 36 kilo 812 gram eroin ele geçirildi.

Otomobilin Havalandırmasında 36 Kilo Eroin Bulundu, System.String[]
EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan otomobilde yapılan aramada, havalandırma boşlukları ile kaportasına gizlenmiş, 75 paket içinde 36 kilo 812 gram eroin ele geçirildi.

Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Irak uyruklu A.A.A.'nın kullandığı otomobil, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. Otomobil, yoğunluk tespit edilmesi üzerine hangara alındı. Burada dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramada, otomobilin motor kısmının üzerinde yer alan havalandırma boşluğu ile kaportaya gizlenmiş, 75 paket içerinden 36 kilo 812 gram eroin bulundu. Irak uyruklu sürücü A.A.A. gözaltına alındı. Sürücünün, gümrükten geçiş sırasında şüphe çekmemek amacıyla beraberinde eşi ve 2 çocuğunu alarak, seyahat ettiği belirlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri tamamlanan A.A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:19 Kaynak: DHA

Bulgaristan, Edirne, 3. Sayfa
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