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Otomobilin her yerinden sigara ve çay çıktı

6 saat önce

Otomobilin her yerinden sigara ve çay çıktıADIYAMAN - Adıyaman'da polis tarafından durdurulan bir otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

Otomobilin her yerinden sigara ve çay çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da polis tarafından durdurulan bir otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Sürücünün şüpheli tavırları nedeniyle otomobilde detaylı arama yapan polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Teyp yuvasından otomobilin göğüs bölgesine, torpido gözünden koltuk altlarına kadar gizlenen gümrük kaçağı 205 paket gümrük kaçağı sigara, 18 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Olayla ilgili M.İ. isimli şahıs gözaltına alınarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Otomobilin her yerinden sigara ve çay çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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