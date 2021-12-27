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OTOMOBİLİN HER YERİNDEN TABANCA ÇIKTI - Son Dakika

OTOMOBİLİN HER YERİNDEN TABANCA ÇIKTI

27.12.2021 11:25

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan otomobilin her yerinden tabanca çıktı.

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan otomobilin her yerinden tabanca çıktı. 20 tane ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı bir otomobili İzmit Gültepe mevkiinde bir dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu. Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı. 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü E.M. gözaltına alındı.

OTOMOBİLİN HER YERİNDEN TABANCA ÇIKTI
OTOMOBİLİN HER YERİNDEN TABANCA ÇIKTI
OTOMOBİLİN HER YERİNDEN TABANCA ÇIKTI

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TEM Otoyolu, Tragger, Kocaeli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN HER YERİNDEN TABANCA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN HER YERİNDEN TABANCA ÇIKTI - Son Dakika
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