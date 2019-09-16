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Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

17 dakika önce

Adana polisi, iki otomobilin kapılarına, koltuk altına, bagaj, motor, tampon ve far kısmına zulalanmış halde 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar, System.String[]

Adana polisi, iki otomobilin kapılarına, koltuk altına, bagaj, motor, tampon ve far kısmına zulalanmış halde 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine aile süsü vererek kaçak sigaraları doğu illerinden batı illerine götüren ve burada satan iki otomobilin olduğunu saptadı. Polis, bu otomobilleri takibe alarak D-400 karayolunda durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda kapı, koltuk altı, bagaj, motor kısmı, tampon ve far kısmına zulalanmış halde 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis iki otomobilde bulunan sürücü N.G, Ö.B yolcu konumunda bulunan V.G. ve D.B isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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