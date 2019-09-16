Son Dakika Haberleri: Otomobilin her yerini sigara zulası yapmışlar
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Otomobilin her yerini sigara zulası yapmışlar

51 dakika önce

- Otomobilin her yerini sigara zulası yapmışlar Adana polisi iki otomobilin kapılarına, koltuk altına, bagaj, motor, tampon ve far kısmına zulalanmış halde 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi Zanlıların yakalanmamak için aile süsü verdikleri de öğrenildiADANA - Adana polisi, iki...

- Otomobilin her yerini sigara zulası yapmışlar

Adana polisi iki otomobilin kapılarına, koltuk altına, bagaj, motor, tampon ve far kısmına zulalanmış halde 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi

Zanlıların yakalanmamak için aile süsü verdikleri de öğrenildi

ADANA - Adana polisi, iki otomobilin kapılarına, koltuk altına, bagaj, motor, tampon ve far kısmına zulalanmış halde 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine aile süsü vererek kaçak sigaraları doğu illerinden batı illerine götüren ve burada satan iki otomobilin olduğunu saptadı. Polis, bu otomobilleri takibe alarak D-400 karayolunda durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda kapı, koltuk altı, bagaj, motor kısmı, tampon ve far kısmına zulalanmış halde 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis iki otomobilde bulunan sürücü N.G, Ö.B yolcu konumunda bulunan V.G. ve D.B isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Otomobilin her yerini sigara zulası yapmışlar

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
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