OTOMOBİLİN HIZ İBRESİNİN 230'DA KALDIĞI KAZADA ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI; HASTA BABASINI ZİYARETE GİDİYORMUŞ - Son Dakika

OTOMOBİLİN HIZ İBRESİNİN 230'DA KALDIĞI KAZADA ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI; HASTA BABASINI ZİYARETE GİDİYORMUŞ
17.11.2021 12:01
Konya'da otomobilin refüjdeki yön levhası direğine çarpmasıyla hayatını kaybeden sürücü Orhan Karaca (44) ile oğulları Muhammet Emin Karaca (11) ve Emirhan Karaca'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyüne gönderildi.
Konya'da otomobilin refüjdeki yön levhası direğine çarpmasıyla hayatını kaybeden sürücü Orhan Karaca (44) ile oğulları Muhammet Emin Karaca (11) ve Emirhan Karaca'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyüne gönderildi. Yaralılardan eşi Hatice Karaca, kızları Tuğba (14) ve Azra Karaca'nın (5) kaldırıldıkları hastanede yoğun bakım ünitesinde oldukları belirtildi. Küçük Azra'nın beyin kanaması geçirdiği aktarıldı.
İzmir'de yaşayan Orhan Karaca'nın ailesiyle birlikte hastalanan babasını görmek için memleketleri Nevşehir'in İnallı köyüne gittikleri öğrenildi.
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