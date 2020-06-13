Otomobilin hoparlör sistemindeki uyuşturucuyu "Artos" buldu

Bolu'da otomobilin farklı yerleri ile hoparlör sistemi içine gizlenmiş uyuşturucu, narkotik köpeği "Artos"un yardımıyla ele geçirildi.

Bolu'da otomobilin farklı yerleri ile hoparlör sistemi içine gizlenmiş uyuşturucu, narkotik köpeği "Artos"un yardımıyla ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği "Artos"un araçta yaptığı aramada, otomobilin farklı yerlerine gizlenen 2 paket halindeki 0,36 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ile sonradan yaptırılan hoparlör sistemi içine saklanan 1453 uyuşturucu hap bulundu. Uyuşturucular ile cam aparata el koyan ekipler, sürücü Y.T. (33) ile araçtaki F.K'yi (44) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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