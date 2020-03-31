Son Dakika › Güncel › Otomobilin hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Otomobilin hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucu bulundu
6 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, İstanbul'dan Erbaa ilçesine otomobili ile gelen şahsın aracını durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada araç hoparlörünün içine gizlenmiş 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:46 Kaynak: AA
Son Dakika Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi