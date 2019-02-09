Otomobilin İçerisinde Gizli Bölme Yapıp Uyuşturucu Saklamışlar
1 saat önce
Kırşehir polisi, şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin içerisindeki gizli bölmelerde uyuşturucu ele geçirdi.
Kırşehir
polisi, şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin içerisindeki gizli bölmelerde uyuşturucu ele geçirdi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Kayseri
karayolu üzerinde yaptığı uygulamada, 38 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan H.Ö. ve M.A.'nın davranışlarından da şüphelenen polis ekipleri, otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, otomobil içerisinde gizli bölmelere yerleştirilmiş 50 gram metamfetamin ve 5 adet ecstasy hap ele geçirdi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü
Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından ifadeleri alınan H.Ö. ve M.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, p Polis
ekiplerinin, uygulamaları aralıksız sürüyor. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:49 Kaynak: İHA
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