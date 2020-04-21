Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada (2) - Son Dakika

Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada (2)

YAKALANDIAnkara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki otomobilde bir kadını darbeden şüpheli, polis tarafından yakalandı.

YAKALANDI Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki otomobilde bir kadını darbeden şüpheli, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Keçiören'de park halindeki otomobilde bir kadının darbedildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "21 Nisan 2020 tarihinde saat 00.10 sularında gerçekleşen olayla ilgili yapılan araştırma neticesinde kadını darbeden M.O.K. isimli şüpheli yakalanmış, hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmıştır" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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