Otomobilin İçinde Ölü Bulundu
1 saat önce
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Hüsyeyin Cirit (55), otomobilinde ölü bulundu.
KAYSERİ'nin Develi
ilçesinde Hüsyeyin Cirit (55), otomobilinde ölü bulundu.
Köşkpınarı Mahallesi'nde park halindeki otomobil içinde sürücünün hareketsiz oturduğunu gören çevredekiler polise haber verdi. Gelen polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hüseyin Cirit'in öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yara izini rastlanmayan Hüseyin Cirit'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Develi Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:39 Kaynak: DHA
Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 6 Yaralı
Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti
Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti
Yılbaşı Gecesi Kaybolan Polis, Barakada Öldürülmüş