Son Dakika Haberleri: Otomobilin içinde tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobilin içinde tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti

43 dakika önce

Kırıkkale'de otomobilin içinde 3 arkadaş arasında çıkan arbede sırasında tabancayla başından vurulan biri olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin içinde tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]
Kırıkkale'de otomobilin içinde 3 arkadaş arasında çıkan arbede sırasında tabancayla başından vurulan biri olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen göre, 06 VF 8135 plakalı otomobilin içinde alacak-verecek meselesinden dolayı 3 arkadaş arasında arbede yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte H.K. (26) isimli şahıs, tabancasıyla Atalay Pekdoğan'ı (33) başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Pekdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokağın giriş ve çıkışını şeritle kapatan polis, cinayetin işlendiği otomobilde inceleme başlattı. M.K. ile olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi H.K. gözaltına alındı. Pekdoğan'ın eşi ise sinir krizi geçirdi.

Ölen şahsın cesedi hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Kırıkkale, Yahşihan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğlunun eline silah verip fotoğrafını çeken Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyada linç edildi
68 yaşındaki adam, güvenlik kamerasının karşısına geçip intihar etti Askerliği uzatana avantaj! Aylık en az 2 bin 146 lira ödeme yapılacak Cinayet sanığı: Korkutmak için silah aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:08:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin içinde tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]