Son dakika haber! Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada - Son Dakika

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe otomobil çarptı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzincan karayolu üzerinde Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden ve sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kaza sonrası inek otomobilin üzerinden savrularak yola düştü. Tekrar ayağa kalkan inek olay yerinden hızla uzaklaştı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.