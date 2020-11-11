Son dakika haber! Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada

11.11.2020 16:54
Son dakika haber! Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada, System.String[]

Son dakika gündem haberi: SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe otomobil çarptı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe otomobil çarptı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzincan karayolu üzerinde Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden ve sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kaza sonrası inek otomobilin üzerinden savrularak yola düştü. Tekrar ayağa kalkan inek olay yerinden hızla uzaklaştı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haber! Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada
Son dakika haber! Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada
Son dakika haber! Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada

İmranlı, Sivas, Kaza, İnek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşulduğu canlı yayında uyukladı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir         
17:12
Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi         
16:37
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam         
16:15
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı         
15:02
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi         
14:07
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu         
11:31
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 17:30:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei