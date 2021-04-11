Otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirenin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu hayatını kaybeden hemşire Seycan Alan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alan'ın (26) naaşı, Gölcük Dumlupınar Mahallesi"ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Orta Camisi'ne getirildi.

Baba Ramazan Buldu ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Alan'ın naaşı, kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Seycan Alan yönetimindeki otomobil, önceki gün Seyran Mahallesi Devlet Hastanesi yanında istinat duvarından düşmüştü.

Ters dönen otomobilin içinde sıkışan ve Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alan, Konya'ya sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirmişti. Alan'ın Ermenek Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilmişti.