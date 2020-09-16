Otomobilin işyerine çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'te 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir otomobilin işyerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sait Emre Ç'nin (19) kullandığı 27 P 6866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma sonrada bir işyerinin cam vitrinine çarparak durabildi.

Kazada, işyerinin önündeki 2 kişi ile işletmenin tezgahında oturan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, işyerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde, kaldırıma çarpan otomobilin buradaki bir bebek arabasını değet geçerek işyerine girme anı görülüyor. Görüntülerde, işletmenin önündeki 2 kişinin de araçla birlikte işyerine girmeleri ve çevredeki vatandaşların panik anı kaydedildi.