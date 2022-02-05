OTOMOBİLİN İŞYERİNE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolsüz kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki işyerine girdi. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.30'da Yeniköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Kanal Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Cumhuriyet Caddesinde seyir halindeki Mehmet Çelik'in kullandığı 07 AYG 27 plakalı otomobil, Kanal Caddesinde ilerleyen Emre Özdemir'in kullandığı 26 EK 790 plakalı otomobille kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Mehmet Çelik'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki emlak ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren işyerine girdi. Aracın işyerine giriş anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza anında işyerinde fazla kişi olmaması faciayı önlerken, o sırada işyerinde bulunan bir kadın çalışanın yaşadığı korku ve telaş görüntülere yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde ve kaza yapan araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından işyerine giren araç çekici yardımıyla çıkarıldı.