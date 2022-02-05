Üye Girişi
OTOMOBİLİN İŞYERİNE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

OTOMOBİLİN İŞYERİNE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

05.02.2022 23:04

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolsüz kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki işyerine girdi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolsüz kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki işyerine girdi. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.30'da Yeniköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Kanal Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Cumhuriyet Caddesinde seyir halindeki Mehmet Çelik'in kullandığı 07 AYG 27 plakalı otomobil, Kanal Caddesinde ilerleyen Emre Özdemir'in kullandığı 26 EK 790 plakalı otomobille kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Mehmet Çelik'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki emlak ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren işyerine girdi. Aracın işyerine giriş anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza anında işyerinde fazla kişi olmaması faciayı önlerken, o sırada işyerinde bulunan bir kadın çalışanın yaşadığı korku ve telaş görüntülere yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde ve kaza yapan araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından işyerine giren araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

OTOMOBİLİN İŞYERİNE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA
OTOMOBİLİN İŞYERİNE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA
OTOMOBİLİN İŞYERİNE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
500

Mehmet Çelik, Emre Özdemir, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN İŞYERİNE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:51 Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın'dan Derya Büyükuncu'ya sert tepki: Şiddetle kınıyoruz!
22:35 Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi: Milli sporcu unvanı geri alınsın!
22:34 Ne olduysa 4 dakikada oldu! Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı, Milano derbisi karıştı!
22:32 Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı
22:21 Söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi
22:19 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü
21:57 Son Dakika: 3 gündür elektrik kesintileri yaşanan Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi
21:51 Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti
21:48 Eski DEP milletvekilinden "İmralı-Edirne" yorumu: Öcalan'ın desteğiyle Erdoğan ipi göğüsler!
21:32 Gürsel Tekin'den "Niye Çırağan Sarayı'nda evlendin" eleştirilerine yanıt: Sade bir nikahtı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 23:11:16. #1.11#
SON DAKİKA: OTOMOBİLİN İŞYERİNE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement